Eesti jalgpallikoondise 24-aastane poolkaitsja Mattias Käit on Rumeenia kõrgliigas Bukaresti Rapidi ridades näidanud ennast väga heast küljest. Nii on tema ukse taga aina pikem potentsiaalsete kosilaste järjekord. Sel nädalal jõudis avalikkuse ette info, et Käidi vastu on huvi tundmas tuntud Itaalia ja Türgi klubid.