Kalev/Cramo eurovastane Cholet kaotas koduliigas suurest eduseisust

Cholet on viimasel ajal olnud kehvas hoos. Prantsusmaa liigas on kaotatud kolm kohtumist järjest. Kolmapäeval jäädi Tallinnas eurosarja poolfinaalis 73:80 alla ka Kalev/Cramole ehk kõikide sarjade peale on Cholet kaotanud neli mängu järjest. Seejuures on kaks kaotust tulnud koduväljakul.