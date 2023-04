Karol Metsa koduklubi teenis Saksamaal üheksanda võidu järjest

Kohtumise ainus värav sündis 23. minutil. Kirja läks see külalismeeskonna ründaja Prince-Osei Owusu omaväravana.

Karol Mets tegi vasakpoolse keskkaitsjana kaasa kõik 90 minutit. Pärast talvepausi on St. Pauli pidanud liigas üheksa kohtumist. Mets on kõikides nendes matšides mänginud algusest lõpuni ning St. Pauli on alati võitnud.