VIDEO | Ott Tänak kompas Belgias piire ning käis ka rajalt väljas

Tänaku jaoks oli rallil osalemine oluliseks ettevalmistuseks Horvaatia MM-ralliks. Tänak on varasemalt tõdenud, et Ford Puma Rally1 auto seis asfaldil ei ole kõige parem ja seetõttu on vaja asju veel oma käe järgi sättida.

„Vaatame natuke seadistusi, et mis suunas liikuda, et saada Horvaatia ralli eel mõtteid. Me polnud Monte Carlos veel parimas vormis, seetõttu on oluline saada lisakilomeetreid. Oleme pärast Monte Carlot töötanud, et paremaks saada ja näeme siin, mida peame veel tegema. Siinsed teed ei ole Horvaatia rallist kuigi erinevad. Ilusad ja kiired teed metsade vahel. Tunduvad päris nõudlikud rajad,“ sõnas Tänak nädalavahetuse eel DirtFishile. „Ilmselgelt on mul asfaldil olnud palju rohkem muresid kui kruusal. Seega on ettevalmistuse tegemine vajalik.“