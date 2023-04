Jürgen Klopp pärast häbistavat kaotust ManCity’le: meil oli väljakul ainult neli normaalset mängijat

„Kui tahad Premier League’is midagi saavutada, siis peavad vähemalt 14-15 mängijat olema absoluutsel tipptasemel. Praegu me sellises olukorras ei ole,“ teatas Klopp. „City sai mängida täpselt nii nagu nad ise tahtsid, kuna andsime neile palju ruumi. Peame olema õnnelikud, et nad lõid ainult neli väravat.“

Liverpool on Premier League’is hoidmas kaheksandat kohta 42 punktiga. Manchester City on samal ajal 64 silmaga teine.

Liiga liidriks on jätkuvalt Londoni Arsenal, kes alistas eile koduväljakul Leeds Unitedi 4:1. Kaks väravat lõi Gabriel Jesus, kes vahepeal pidi pika vigastuspausi tõttu mänge kõrvalt vaatama. Premier League’is oli brasiillane viimati skoorinud 1. oktoobril. Arsenalil on liidrina koos 72 punkti. Võrreldes ManCity’ga on nad pidanud aga ühe kohtumise rohkem.

Liverpool on samal ajal jahtimas neljandat kohta ehk pääsu Meistrite liigasse. Neljas on praegu Tottenham 49 punktiga. Neil on võrreldes Liverpooliga üks kohtumine rohkem peetud. Viies on aga Newcastle United 47 punktiga. Neil on võrreldes Liverpooliga üks matš varuks.