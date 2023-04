VIDEO | Tucheli ajastu Bayernis algas hiilgavalt! 50 minutiga juhiti Dortmundi vastu 4:0

Kui enne laupäevast kohtumist oli Bundesliga tabeliliider Dortmund, siis nüüd on esikohal Bayern. Müncheni klubil on koos 55 punkti, teine on Dortmund 53 punktiga. Kolmandat kohta hoiab Berliini Union 51 punktiga. Hooaja lõpuni on veel kaheksa vooru.