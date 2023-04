OTSEBLOGI | Austraalia GP: Mercedese duo tegi suurepärase stardi, Williamsi sõitja avarii peatas sõidu

Austraalia GP põhisõidu eel on üheks põhiküsimuseks, kui kõrgele tõuseb viimaselt kohalt startiv MM-sarja teine mees Sergio Perez . Red Bulli sõitja kvalifikatsioonis tulemust kirja ei saanud, sest sõitis esimesel sessioonil rajalt välja ning pidi ajasõidu enneaegselt lõpetama.

Meeskondlikus arvestades on ülikindel liider Red Bull 87 punktiga. Aston Martinil ja Mercedesel on koos 38 silma, kaks poodiumikohta annavad eelise esimesele. Ferrari on 26 punktiga neljas.