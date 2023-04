DELFI FOTOD | Võru Barrus võitis 400 pealtvaataja silme all ajaloolise pronksi

Võru meeskonna peatreener Oliver Lüütsepp ütles, et keerulist hooaega on medaliga lõpetada suurepärane. „Tunne on hea! Eks ikka lootused, ootused ja unistused olid, et on võimalik ehk midagi rohkemat, aga ma arvan, et me peame olema väga rahul. Kui me alustasime selle projektiga, võtsime me eesmärgiks kolme aastaga medal saada. Tol hetkel arvasime ka, et Eesti liigas on viis meeskonda, aga süües kasvab isu ja eks me tahtsime seda medalit kohe saada. Kui sa mängid medalile, siis väiksemat eesmärki ei saa olla. See sai täidetud. Oli päris huvitav hooaeg, üles-alla ja lõpuks medal kaelas ja tuju on hea,“ sõnas peatreener.