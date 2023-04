Draama F3 etapil: esialgne võitja sai karistada, samuti uurimise alla sattunud Paul Aron tõusis esmakordselt F3 etapil poodiumile

Paar tundi pärast sõitu teatati F3 sarja kodulehel, et Colapinto on diskvalifitseeritud. Nimelt leidsid kohtunikud, et MP Motorsporti masin ei vastanud reeglitele. Samal põhjusel tühistati ka Colapinto tiimikaaslaste Mari Boya (sai esialgu 9. koha) ja Jonny Edgari (11. koht) tulemused.