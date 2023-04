Käed ja jalad kaotanud olümpiavõitjale tulid appi Saksamaa arstid

Sport-Express kirjutab, et 46-aastase Kostomarovi seisund on endiselt raske, kuid kõige keerulisem periood olevat möödas. Venelase taastumisele on kaasa aidanud ka Saksamaa spetsialistid, kes on Venemaa arstidega konsulteerinud kogu ravi vältel videosilla vahendusel.

Väljaande sõnul ravivad uisutajat ühed maailma parimad arstid, kuna olümpiavõitja lähedased ei taha loota ainult kohalikele tohtritele. Venelane on kopsupõletikku haigestumise järel haiglas viibinud üle kahe ja poole kuu.

„Meile teadaolevalt tulevad tema juurde arstid Venemaa teaduste akadeemia keskkliiniku haiglast ja kohale lendavad spetsialistid Saksamaalt. Kuid Kostomarovi keha on väga nõrk, paljud elundid vajavad tohutut tuge ja taastamist. Kahtlemata kestab uisutaja rehabilitatsioon kaua,“ ütles Sport-Expressi allikas.

Siiani saab Kostomarov hakkama vaid kõrvalise abiga. Näiteks õpib ta uuesti toitu närima ja neelama. Ajuvereringe on normaalselt taastunud, kuid muret teevad endiselt siseorganid – eriti maks.

Samas rõhutab Venemaa väljaanne, et kogu praegune info Kostomarovi tervisliku seisundi kohta on mitteametlik. Patsiendi abikaasa, endine iluuisutaja Oksana Domnina usub, et ainult Roman peaks otsustama, millist teavet avalikustada ja millist mitte.

Siiski valitseb kerge optimism. „Uudised Romani kohta loovad positiivse meeleolu, valitseb ettevaatlik optimism, kuid ma ei tahaks seda palju levitada,“ ütles iluuisutaja kauaaegne tuttav Sport-Expressile.

Tulevikus on Kostomarovil kindlasti vaja amputeeritud jäsemete proteesimist. Ja on võimalus, et proteese hakatakse tootma Saksamaal ning Kostomarov viiakse selleks Saksamaa kliinikusse. Lõpliku otsuse peab selles osas langetama sportlase perekond.

„Kostomarovi väljavaated proteesimisel on väga head. On palju proteese, mis võimaldavad tal isegi jääle naasta,“ tsiteerib News.ru rahvusvahelise tervisekeskuse sporditraumatoloogia osakonna juhataja Masim Korolevi sõnu.