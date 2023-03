Barcelona asepresident kinnitas, et klubi jahib Lionel Messit

35-aastane Messi on Barcelona kõigi aegade suurim väravakütt. 2021. aastal klubist lahkunud argentiinlase arvel on Kataloonia suurklubis 778 mängu ja 672 väravat.

Kaks suve tagasi pidi Messi Barcelonast lahkuma, sest meeskond ei saanud talle Hispaania liiga finantsreeglite tõttu uut lepingut pakkuda. Yuste tunnistab, et see oli väga ebameeldiv juhtum.

„Osalesin läbirääkimistel, mis kahjuks tulemuseni ei viinud,“ ütles Yuste. „Mul on alati see okas hinges olnud, et Leo ei saanud meie klubis jätkata. Messi teab, kui väga me teda hindame. Mulle meeldiks, kui ta tagasi tuleks. Loomulikult oleme nendega ühenduses.“