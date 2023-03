DELFI VIDEO | Planica võistlus lükati homsele. Aigro: pettumus, et hüpata ei saanud

Laupäeval on Planical kavas vaid üks hüppevoor. Võistlus loodetakse läbi viia hommikul kell 8.45 (Eesti aeg 9.45). Eestlastest osaleb seal Artti Aigro .

„Tegelikult vahet ei ole, kas on ühe või kahe vooru võistlus. Täna jäeti kahjuks pika ootamise järel võistlus ära. Vaatame, kas homme saame hüpata,“ sõnas Aigro videointervjuus. „Otseselt [selline edasilükkamine] lisapinget ei süsti, aga on pettumus, et hüpata ei saanud.“