Jalgpalli maailmameistrit kahtlustatakse grupiviisilises vägistamises

Advokaadi kinnitusel ei tarvita tüdruk aloholi, kuid pärast ühe joogi proovimist kaotas ta teadvuse. Ohver ise ei mäleta sellest õhtust midagi, kuid ärgates öeldi tüdrukule, et teda vägistati.

Kannatanu on väitnud, et Montieli sugulased saatsid talle peo järel tapmisähvardusi, et ta juhtunust kunagi ei räägiks ja jalgpalluri karjääri ei kahjustaks.