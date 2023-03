KOMMENTAAR | Jalgpalli superliigast ei ole pääsu

Alates 2021. aastast on 12st kõige suurema summa eest tehtud üleminekust üheksa teinud Inglismaa klubid. See fakt räägib nii mõndagi tippklubide kulutuste kohta, ent veelgi märkimisväärsem on see, mida korraldavad Premier League’i tagumise poole meeskonnad, kes on samuti võimelised kulutama kümneid, kui mitte sadu miljoneid eurosid. Tänavu jaanuaris maksid Transfermarkti andmetel näiteks Premier League’i klubid Bournemouth, Leeds United, Leicester City, Nottingham Forest, Southampton ja Wolverhampton Wanderers (kõik võitlevad sel hooajal sisuliselt püsimajäämise eest) üleminekuturul kamba peale kokku pisut enam kui 250 miljonit eurot. Seda on ümmarguselt sama palju kui Hispaania, Itaalia, Saksamaa ja Prantsusmaa kõrgliiga kõikide klubide peale kokku!

See selleks. Tegelikult on superliiga järk-järgult juba sündinud, lihtsalt seda ei nimetata nii. Inglismaa Premier League oli veel kümmekond aastat tagasi teiste Euroopa tippliigade hulgas võrdne võrdsete seas, ent praeguseks on selge, et inglased on Hispaanial, Itaalial ja Saksamaal tohutu hooga eest ära sööstmas, rääkimata Prantsusmaast või teistest väiksematest liigadest. Liiga aina suurenev populaarsus toob neile pidevalt üha tulusamaid tele- ja sponsorlepinguid, suuremad rahasummad aitavad aga liigasse meelitada üha tugevamaid mängijaid. See omakorda kasvatab veelgi liiga populaarsust ja nii veereb lumepall teiste liigade arvelt aina suuremaks.

Ilmselt kukub ka see superliiga plaan kolinal läbi. Kolme aasta tagune üleüldine vastuseis ja sellest tulenenud väga kehv maine on veel liiga värsked, et see nüüd ühtäkki kandepinda leiaks. Takistusi ja probleemkohti on lihtsalt liiga palju, alustades poliitilisest vastuseisust riikide juhtkondade tasandil.

Isegi Premier League’i kõige tagumise otsa klubide finantsmuskel on kasvanud nii suureks, et mängijad liiguvad sinna isegi teiste liigade tugevatest klubidest. Isegi Meistrite liigas mängimine on muutumas üha nõrgemaks argumendiks, kui kaalu teisel poolel on kümnete tuhandete võrra suurem nädalapalk.

Kõige selle juures näeme eurosarjades, et teiste riikide tippklubid saavad küll üldjuhul inglastele vastu, kuid viimastel hooaegadel on üha sagedamini ka Meistrite liiga otsustavas faasis olnud Inglise klubisid. Rahaga ei ole võimalik osta kohest edu, kuid hooaeg-hooajalt suurelt investeerides ei jää see pikas plaanis ka tulemata.

Pole imestada, miks teiste riikide tippklubid superliiga plaani toetavad – nad näevad, et on aja küsimus, mil peale finantsjõu raugeb tasapisi ka nende sportlik jõud. FC Barcelona on hea näide: klubi on rahalises mõttes läinud sisuliselt all-in, pannes riskantsete lepingutega panti oma pikaaegse tuleviku, et olevikus rahalises mõttes vähegi sammu pidada. Juventus üritas raamatupidamisega sahkerdada, ent jäi vahele. Kunagised suurjõud Itaalias ja Hispaanias on vaikselt taandumas teise järgu klubideks, kui jalgpallimaastikku ruttu segi ei paisata. Sammu suudavad pidada ehk vaid PSG-sugused klubid, mis toetuvad näiliselt põhjatute taskutega omanikele. Siililegi selge, et jätkusuutlikkusest on asi kaugel.

Üleeuroopalise superliiga tekkimise muudab inglaste rahakoti säärane domineerimine veelgi ebatõenäolisemaks. Miks peaksid Inglismaa klubid hetkel riskima ja senise korra põrmustama, kui see nende jaoks niivõrd hästi toimima on saadud? Ja mis oleks Euroopa superliiga ilma Inglismaa klubideta?

Euroopa superliiga ei oleks võlurohi