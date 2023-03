Tänaku endine boss võttis vastu põneva väljakutse: ilmselt loodetakse, et ma oksendan

„Arvasin, et Luca [Pedersoli] teeb nalja. Ta oli tulnud Citroëni vaatama ja mõelnud selle ostmise peale. Luca ütles, et ostab auto ainult siis, kui lähen tema kaardilugejana Alba rallile,“ meenutas Adamo.

„Ma olen tõsine mees, nii et ma lihtsalt vastasin jaatavalt, et mis seal ikka. Siis selgus, et Luca ei teinudki nalja, nii et nüüd tundub see minu jaoks pisut ohtlik,“ lisas Adamo.