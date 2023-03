Tänak teeb nädalavahetusel Horvaatia MM-ralli peaproovi: meil on asfaldil olnud rohkem muresid kui kruusal

Tänak selgitas ralliportaalile DirtFish, miks nad Belgias võistlevad.

„Ilmselgelt on mul asfaldil olnud palju rohkem muresid kui kruusal,“ ütles Tänak, „seega on ettevalmistuse tegemine vajalik.“

„Teeme ühe väikese ralli, aga ilmselt me kuigi palju ei testi. Tõenäoliselt kogun lihtsalt kilomeetreid. Aga vähemalt annab see testipäevaks mõtteainet,“ sõnas eestlane.

„Vaatame natuke seadistusi, et mis suunas liikuda, et saada Horvaatia ralli eel mõtteid. Me polnud Monte Carlos veel parimas vormis, mistõttu on oluline saada lisakilomeetreid siit. Oleme pärast Monte Carlot töötanud, et paremaks saada ja näeme siin, mida peame veel tegema. Siinsed teed ei ole Horvaatia rallist kuigi erinevad, ilusad ja kiired teed metsade vahel. Tunduvad päris nõudlikud rajad,“ lisas Tänak.

M-Spordi tiimipealik Richard Millener teatas omalt poolt, et Tänaku jaoks on Ardennide võistlusel osalemine ülioluline, et Horvaatia etapi eel masinat tundma õppida ja saada sõidutunnetust asfaldil.

„Aasta algusest peale otsisime võimalust, et enne Horvaatia testimist tutvuda kuiva asfaldi võistlusega ning Ardennide jõuproov sobis siia plaani suurepäraselt,“ ütles Millener. „Oleme sel aastal testipäevadega nii piiratud, et peame neist tõesti maksimumi võtma, kui neid kasutame. Ardennid tähendavad, et saame kiire testikatse teha võistluse tingimustes, samal ajal kui Ott harjub Puma Rally1-ga kuival asfaldil.“

Lisaks Tänakule osalevad laupäeval peetaval Belgia meistrivõistluste etapil teiste seas WRC2 masinaga sõitvad Georg Linnamäe (Hyundai) ja Grégoire Munster (M-Sport). Jourdan Serderidis ei võistle seekord Puma Rally1 masinaga, vaid hoopis Volkswagen R5-ga.

Horvaatia MM-ralli algab 20. aprillil.