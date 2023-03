VIDEO | Pantrid alustavad Coolbet hokiliiga finaalseeriat. „Oleme underdog'id, aga proovime seda ära kasutada“

„Peale viimast seeriat oli meil natuke väiksemaid traumasid ja mängijad olid väsinud. Oleme saanud paar nädalat enam-vähem täiskoosseisuga trenni teha, mis on meeskonnale kasuks tulnud. Samas on ka väike pingelangus,“ rääkis Panteri ründemängija ja kapten Kevin Parras eilsel treeningul.

„Kurbadsil on väga hästi tasakaalustatud võistkond. Neil on neli korralikku viisikut, kus on vägagi nimekaid hokimängijaid, kes on karjääri lõppfaasiks tagasi kodumaale tulnud ning häid noori, kes on noortekoondistes Läti särki kandnud. Väga korraliku tempoga ja võitluslik hoki saab olema.“