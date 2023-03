Eesti lauatenniseliidu juhatuse esimees Priit Lehtlaan ütles Delfile, et uudis tuli Eesti alaliidu jaoks üllatusena.

„Saatsin just eile Eesti olümpiakomiteele teatise, et (lauatennises) tõenäoliselt sellist otsust lähiajal ei tule. Ja umbes tund või kaks hiljem potsatas otsus postkasti,“ rääkis Lehtlaan. Eeldati, et rahvusvaheline lauatennisepere võtab Venemaa ja Valgevene sportlaste teema ette aasta teises pooles toimuvatel koosolekutel. Aga läks teisiti.