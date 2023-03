ROK-i poolt vaigistatud Johanna Talihärma lugu jõudis Venemaa meediase, laskesuusatajat tülitavad idanaabrite trollid

Videokoosolekul Eesti sportlaskomisjoni esindanud Talihärm märkis, et ROK püüab läbi suruda oma nägemust, mis aitaks Venemaa ja Valgevene sportlased olümpiale.

Seepärast tõi ROK koosolekule ÜRO eriraportööri Alexandra Xanthaki, kes Talihärma sõnul rääkis sellest, kuidas Venemaa sportlasi diskrimineeritakse, kui neil ei lasta spordivõistlustel osaleda. Sportlaste esindajad said esitada talle küsimusi ning ta vastas neile kolme või nelja kaupa. Lõpuks avanes küsimise võimalus ka Talihärmal.

„Lugesin ette Eesti sportlaskomisjoni seisukoha – sama, mis oli kirjas meie Venemaa ja Valgevene sportlaste võistlustele tagasi lubamise teemalises avalduses –, et enamik vene sportlasi on sõjaväelased, ja rääkisin ka sellest, mis puudutab Venemaa sportlaste dopingukontrolli. RUSADA pole atesteeritud ja teiste riikide dopingukontrollid ei pääse Venemaale,“ rääkis Talihärm. „Ütlesin ka seda, et õigus elule on tähtsam, kui õigus võistlustel osaleda.“

Xanthaki hakkas seepeale rääkima, et Venemaa poolel sõdib inimesi, kes on armeesse värvatud vastu tahtmist ja saanud sellest tugeva trauma. Meie aga tahame nendelt lisaks võtta ära ka võimaluse osaleda olümpiamängudel.

„Vastasin, et ma ei näe, kuidas olümpial osalemine sõjas saadud traumat ravib. Samal ajal Ukraina sportlased surevad oma kodudes ja rindel,“ sõnas Talihärm. „Seepeale lõikas ROK-i esindaja mind ära ja ütles, et aega on vähe ja peame edasi liikuma.“

Täna ERR-i saadet „Terevisoon“ külastanud Talihärm ütles, et pärast seda, kui loo korjas üles ka Venemaa meedia, on teda tülitanud idanaabrite veebitrollid. Seetõttu ei saa ta ka teistelt Eesti sportlastelt tingimata nõuda sel teemal tugevate seisukohtade avaldamist.

“See ei saa olla kohustuslik. Näen isegi, et minu artikleid on üles korjanud Venemaa portaalid ja nüüd saan nende trollidelt sotsiaalmeediasse sõnumeid. Kui sportlane on valmis avalikult rääkima, siis loomulikult tuleks seda teha, aga see ei saa olla sunnitud. Kes on valmis, teeb seda, ja kes mitte, ei tee,“ vahendas Talihärma sõnu ERR-i spordiportaal.