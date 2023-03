Eesti kurlingu esipaar alustas koostööd uue treeneriga

Kaldvee ja Lill alustavad Prahas võitlemist MK-etapil „Mixed Doubles Prague Trophy“, kus on esindatud Euroopa parimad võistkonnad. Eesti kurlingupaari jaoks on tegemist olulise võistlusega, millest võtavad osa mitmed tulevased MMi vastased. Võistluse favoriidid on maailma edetabeli liidrid Šveitsi kurlingupaar Jenny Perret ja Martin Rios. MK-etapist võtab osa ka mitu eestlaste jaoks olulist vastast, sh Taani tugevaim kurlingupaar Lander/Holtermann, kes on aprillis toimuvatel maailmameistrivõitlustel eestlaste esimeseks vastaseks.

„Praha MK-etapil alustame huvitava vastasseisuga Hollandi esinduse Tonoli/Gösgensi vastu, kes võistlevad MMil meie alagrupis. Samuti on esindatud Tšehhi tugevaim kurlingupaar Zelingrova/Chabicovsky ning Ungari esindus Joo/Tatar, kes on samuti MMil meie alagrupi vastased,“ ütles Lill pressiteate vahendusel.



Kaldvee ja Lille jaoks kujuneb aprill käesoleva kurlinguhooaja kõige olulisemaks kuuks ning Praha MK-etapp on eestlastele eelviimane võistlus enne MM-i.



„Enda arust oleme turniiriks ja eesootavaks MM-iks igati valmis. Märtsis alustasime koostööd uue treeneri Magnus Nedregotteniga, kellega koos tehtud muudatused on loodetavasti näha ka meie mängukvaliteedis jääl,“ rääkis Lill ning lisas, et eesmärgiks on teha sellel nädalavahetusel tubli tulemus. „Eelkõige soovime aga harjutada protsesse ja tegutsemisviise, mida ka eesootaval MM-il kasutame.“



Segapaaride kurlingu MM toimub 22.-29. aprillini Lõuna-Koreas ning võistlema asuvad 20 riigi esindused Euroopast, Põhja-Ameerikast ja Aasiast.