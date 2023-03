KUULA | UCI komissar Mihkel Nanits rataste kontrollist, magavast kohtunikust, eksamist ja paljust muust

2008. aastal lõpetas Mihkel Nanits Tartu Ülikooli kehakultuuri teaduskonna. Aasta hiljem oli ta Eesti jalgratturite liidus kirjas abikohtunikuna. Sealt hakkas lumepall veerema. Suunajaks Madis Lepajõe, kes on tänaseks päevaks kahjuks meie hulgast lahkunud. Madise poeg Jaan on aga Mihkli hea sõber ja koos „küntakse“ vagu ka kohtunike põllul.

Mõistagi räägime komissaride töö spetsiifikast laiemalt, uutest trendidest, keerukate olukordade lahendamisest ja paljust muust, millega tuleb kokku puutuda. Ühtlasi selgub, et väga kõrgel tasemel kohtunikuks võib saada ka jalgrattaspordi tausta omamata. Seega, kellel on helesinine unistus kunagi Tour de France'il õigust mõista, siis kõik teed on valla. Vaja on vaid pealehakkamist, õpihimu ning prantsuse keele oskust.