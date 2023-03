Veel üks alaliit lubab Venemaa ja Valgevene sportlased areenile tagasi

„Lauatennisel on pikad traditsioonid inimeste liitmisel, isegi kui poliitiline olukord on pingeline. See aitab ehitada sildu, loob inimeste vahel mõistmist ja avab ukse rahuks, mida eemaletõrjumine ja eraldatus ei suuda,“ seisis rahvusvahelise lauatenniseliidu avalduses. Samas lisati, et ollakse „ühemõtteliselt“ Ukraina sõja vastu.