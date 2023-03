VIDEO | Rekordeid püstitanud Kotsar valiti Euroliiga vooru parimaks mängijaks

23 punktiga püstitas Kotsar Euroliigas isikliku skoorirekordi, lühikese karjääri parim on ka efektiivsusnäitaja (PIR) 40. Temast sai viies mängija, kes sel hooajal Euroliiga mängus selle näitajaga 40 piiri ületanud. Lisaks polnud ta enne teisipäeva Euroliigas kirja saanud kaksikduublit.

Lisaks Kotsarile on sel hooajal kaks vooru parima autasu teeninud veel Will Clyburn (Istanbuli Anadolu Efes) ja Jonathan Motley (Istanbuli Fenerbahce), kolmel korral on parimaks valitud Džanan Musa (Madridi Real) ning koguni viiel korral Sasha Vezenkov (Piraeuse Olympiacos).