Keilas särama löönud korvpalliäss Radunić: pääsesin Ukrainast päev enne esimese pommi langemist

„Kui inimesed tulevad Keilasse mänge vaatama, siis tahan anda endast kõik, et nad armuksid korvpalli. Kui sa tõmbad fännid kaasa, siis nemad annavad sulle topelt tagasi. See on spordis tähtis – sa pead hindama tribüünidele tulnud inimesi,“ tõdeb selle hooaja Eesti-Läti liiga põhihooaja parim punktitooja Matej Radunić.