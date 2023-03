Suur üleminek õhus? Mattias Käit on kerkinud Itaalia kõrgliigaklubide ja Türgi hiiu huviorbiiti

Nimelt andis Itaalia jalgpalliportaal Tuttomercatoweb teada: „Legendaarse Rumeenia jalgpalluri Adrian Mutu juhendatav Bukaresti Rapid on üks enim jälgitavaid klubisid Itaalia turul.“

Rumeenia meedia vahendab, et eestlase allkirja jahivad nii Itaalia kõrgliigaklubid Spezia ja Sampdoria kui ka esiliigasse kuuluv Palermo.

Spezia hoiab Itaalia kõrgliigas 17. ning Sampdoria 19. kohta. 2020. aastal Serie A-sse tõusnud Spezia on meistriliigas mängimas üldse alles kolmandat hooaega. Sampdoria näol on aga tegemist kuulsusrikka ajalooga klubiga, kes krooniti 1991. aastal Itaalia meistriks. Lisaks on võidetud neljal korral Itaalia karikas, 1990. aastal Euroopa karikavõitjate karikas ning 1992. aastal jõuti ka Meistrite liiga eelkäija Euroopa karika finaali.