Mart Seim liigub viimaste aastate parimas hoos. Venelased visati EM-ilt üle parda

Eesti parima tõstja Mart Seimi treeningutel on kangil aina rohkem kettaid. 32-aastane Seim kinnitas eelmise nädala kolmapäeval, et on lõpuks saanud korralikult harjutada ja maast kerkivad raskused toovad naeratuse näole. Pikemas plaanis käib töö 2024. aasta Pariisi olümpiamänge silmas pidades. Tänavuse aasta siht on kirja saada tulemus, mis viiks ta nelja aasta suurimale spordipeole. Üliraskekaallane Seim arvab, et eesmärgi täitmiseks on vaja tõsta umbes 430–435 kg. Eelseisval EM-il tahab ta teha sammu sellele tulemusele lähemale ja septembris toimuvatel maailmameistrivõistlustel soovib vajaliku resultaadi kirja saada. Praegu liiguvad asjad õiges suunas.