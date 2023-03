Talv pole veel läbi! Kütioru mäekeskus kutsub 1. aprillil ainulaadsele lumelauavõistlusele ja hooaja lõpupeole

Korraldajate teatel oodatakse hetkeseisuga osalema ligi 100 lumelaudurit. Nii suure osalejatearvuga lumelauavõistlust pole Eesti nähtud viimased paarkümmend aastat.

Võistlustel osalevad Eesti tulevikutähed ehk juuniorklass ning hetke parimad freestyl-lumelaudurid OPEN-klassis. Teiste seas löövad kaasa värske Big Air hüpete Eesti meister Mario Visnap ja Kütioru kohaliku kasvandik Marten Kikas ning naistest endale juba maailmas nime tegev Lissel Raun.

Esimest korda Eestis võetakse mõõtu ka Masters 40+ vanuseklassis. Masters klass on mõeldud neile, kes on alaga pikalt tegelenud ning endiselt aktiivselt sõidavad või lumelauduritele, kes on hilisemas eas avastanud lumelauasõidu ning tahavad ennast rajal proovile panna. Junior, Open ja Master vanuseklassid on nii naistele kui ka meestele.

Võistlus sobib korraldajate sõnul ka parasportlastele, eriti neile, kel on alumiste jäsemete puue. Paraolümpiamängudel on Banked Slalom üks ala, mis on avatud para-lumelauduritele.

Lisaks toimub terve päeva vältel erinevaid mini-võistlusi, millest võivad osa võtta kõik soovijad, meeleolu ja muusikat mängib Red Bull Truck. Kogu ürituse lõpetab meeleolukas lumelaua hooaja lõpupidu.

Pealtvaatajatele on üritus tasuta.

Banked Slalom võistlusformaat on Eestis uudne, kuid maailmapildis tuntud võistlus, mis sai alguse juba 1985. aastal USA-st. Tänapäeval on Banked Slalom üks olulisemaid lumelauasõidu võistlusalasid, mida korraldatakse üle maailma erinevatel tasemetel, alates amatöörvõistlustest kuni maailmakarikaetappideni välja.

Selline võistlusformaat sarnaneb juba tuntud lumelauakrossile ehk rajal on käänud, künkad, kurvid, kuid banked slaalomi rada on veidi ühtlasem ning seal ei esine nii palju hüppeid ega astmelisust. Erinevalt lumelauakrossist sõidetakse rajal üks võistleja korraga ehk kõik saavad valida endale sobiva tempo. Võistluse võitja selgitatakse välja läbimisaja põhjal, kuid rõhk on ikka veel tehnikal ja oskustel, mitte pelgalt kiirusel.

