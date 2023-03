Musta Mandri tippu on tõusmas uus jalgpallimaa

Meie järgmine sihtmärk järgmisel aastal toimuvad Aafrika Rahvuste karikavõistlused ja suur siht on ka 2026. aasta maailmameistrivõistlused, mille nimel me tööd teeme,“ ütles Bajo BBC Sport Africale.

Suurt arengut riigi jalgpallis on silmnähtavalt märgata, kuna kuu alguses pääses Gambia alla 20-aastaste koondis Egiptuses toimunud Aafrika Meistrivõistlustel finaali, kus kaotati 2 : 0 Senegalile.

„Meil on ka käivitatud üleriigiline talentide arendamise skeem. Gambia kohalik jalgpalliliiga on väga tugev, mis ulatub ka provintsidesse. Samuti on meil kõrge konkurentsiga koolijalgpall, kus treenerid talente värbavad,“ ütles ta.