Iirimaa jalgpallikoondislane tunnistas, et tal on autism

James McClean tunnistab Instagrami postituses, et tema 4-aastasel tütrel Willow-Ivyl on autism ja alustab siis endast rääkimist.

„Ma näen temas samasuguseid väikseid jooni kui endas. Nii et otsustasin uurimise teha. See on olnud üsna pikk teekond ja nüüd, kui mul on diagnoos, tunnen, et on aeg seda teiega jagada,“ kirjutab McClean enda postituses.