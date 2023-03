Euroliiga kohta sihtiva Prometei mänedžer: Eesti klubidel pole ambitsioone ja seda ei saa pidada päris korvpallimaaks

„Eestit ei saa päris korvpallimaaks nimetada, kuid austan nende töökust. Neil pole ambitsioonikaid projekte, aga nad töötavad targalt. Mõned Eesti mängijad on jõudnud välja Leedu liigasse, mis on selle töö tulemus. Kuid pettumust valmistab, et Paf-liigas osaleb Lätist vaid kuus, aga Eestist üheksa võistkonda. Jah, kvantiteet ei tähenda alati kvaliteeti, aga eestlane ei vingu. Nad töötavad,“ rääkis Prometei leedukast mänedžer Aurimas Melesius Läti meediale.