Kogenud rumeenlanna lõhkas Miami WTA-turniiril suurüllatuse

Ma olen sõnatu,“ ütles Cirstea pärast suurt võitu. „Tulin väljakule teadmisega, et see tuleb väga raske matš. Aryna lööb väga võimsalt ning olin selleks valmis. Olen oma tänase esitusega väga-väga rahul,“ kommenteeris rumeenlanna.

„Ma arvan, et inimestele meeldib lugeda vanust, aastaid, tulemusi, aga mina ei tee seda kunagi. Minule on asi lihtne - töötan kõvasti, teen omi asju, usun oma mängu ja töötan mänguelementide kallal koos treeneri Thomas Johanssoniga. Alustasime koostööd detsembris ja arvan siiani, et see oli ainuõige otsus.