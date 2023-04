Matš, mille kaotamine lõpetaks Anthony Joshua karjääri. Kas suvel tuleb megaduell Furyga?

Laupäeva õhtul astub 33-aastane britt Londonis ringi. Vastaseks pigem tundmatu 29-aastane ameeriklane Jermaine Franklin. Joshua on praeguseks lubanud, et kaotuse korral saab tema karjäär läbi. Samal ajal on õhku visatud lubadus, et võidu korral saab suvel näha võitlust Suurbritannia pärast. Sisuliselt tähendaks see WBC tiitlimatši Tyson Fury'ga.