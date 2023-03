Esimese tegevjalgpallurina kapist välja tulnud austraallane: saan endiselt tapmisähvardusi

Möödunud on 17 kuud ajast, mil Adelaide Unitedi poolkaitsjast sai toona maailma ainuke tippliiga profijalgpallur, kes oli kapist välja tulnud. Sellest ajast alates on tema sotsiaalmeedia kontod olnud täis hulgaliselt positiivseid sõnumeid.

Vaatamata kõigele leidub ka neid, kellele Cavallo avaldus meelehärmi valmistab ning igapäevased on ka tapmisähvardused.

„Mul on kõik hästi ja see on lihtsalt kellegi ebakindlus. Aga mõnikord olen kodus telefoniga ja saan sellise notificationi ning siis tekib sisse küll mõru tunne,“ kommenteeris jalgpallur olukorda.

„See on kohati raske, sest sellest on möödas peaaegu kaks aastat ja ikka veel saadetakse tapmisähvardusi. Kas see on vastuvõetav? Muidugi mitte! See on vastuvõetamatu,“ sõnas Cavallo.

„Kuid ma tean, et selleks, et sillutada teed teistele maailmas, pean selle läbi elama. Ja ma tean, kelle jaoks ma seda teen. Need on inimesed, kes kannatavad sama probleemi all vaikides,“ lisas vutimängija.

Ennekõike tegi Cavallo seda enda jaoks, kuid tema tehtud avaldus on aidanud innustada ka teisi jalgpallureid samal teemal rääkima.