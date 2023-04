„Süsteem tähtsam kui mängijad.“ Noorusliku peatreeneri meetmed osutusid Saksa suurvõimule liiaks

Midagi šokeerivalt halba Bayerni tulemustes polnud. Tõsi, Bayerni standard on ainult võita. Bundesligas hoitakse Dortmundi Borussia järel teist koha, vahe on kõigest üks silm. Meistrite liigas on purjetatud veerandfinaali, teekonnal sinna on alistatud nii Milano Inter, FC Barcelona kui ka Pariisi Saint-Germain.