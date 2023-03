Ronaldo tüdruksõber andis skandaalse intervjuu

Ronaldo kallim rääkis saatejuhile, et õpetab oma lapsi toitu hindama. Toitu ei visata peres kunagi ära. Naise vahendid asja ajamiseks on aga üsna äärmuslikud.

„Mõnikord panen oma lapsed vaatama videosid lastest, kes nälgivad. Ma ütlen neile, et see võib teiega juhtuda,“ kommenteeris Rodriguez.

„Pean tunnistama, et kuulujutud Saudi Araabiast mõjutasid mu ootusi. Tuleb välja, et see on väga turvaline ja külalislahke riik. Naiste ja laste eest hoolitsetakse siin hästi. Inimesed on läbimõeldud ja helded,“ kiitis Rodriguez uut elukohta.