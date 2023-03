Therese Johaug: kartsin, et ma ei suuda rasestuda

Neljakordne olümpiavõitja oli mures, et pärast 20-aastast tippspordikarjääri ei saa ta rasestuda. Mõte pani ta mullu kevadel sportlaskarjääri lõpetama.

„Suusatamine kurnab keha ja murrab sind. Olin karjääri lõpus stressis, sest teadsin, et saan suvel 35 ja soovin emaks saada. Ma ei teadnud, kas see on võimalik,“ rääkis Johaug.

Samuti tõdes norralanna, et ei näinud mõtet veel ühel lisa aastal tippspordis ning medal või kaks tänavuselt Planica MM-ilt poleks suures pildis midagi muutnud.

„Ma ei lõpetanud sellepärast, et oleksin treenimisest või võistlemisest väsinud. Lõpetasin, sest teadsin, et elu läheb edasi. Ma poleks endale kunagi andestanud, kui oleksin samamoodi jätkanud ja see oleks mulle emaduse maksma läinud,“ tunnistas Norra staar avameelselt.

Legendaarse murdmaasuusataja kartused ei täitunud, sest Johaug ja tema sõudjast abikaasa Nils Jakob Hoff ootavad praegu perre esimest last, kes peaks sündima umbes kahe kuu pärast.

„Ma tunnen, et mu elus on hetkel tühimik, kuid see kaob loodetavasti lapse sünniga. Ma olin õnnelik ja nutsin, kui sellest teada sain,“ lisas Johaug teema lõpetuseks.