DELFI VIDEO | Heiko Rannula: ütleme ausalt, seis on 0:0. Peame võitma minema

„Muidugi võinuks vahe suurem olla ja alati loodaks, et seeria saaks esimese mänguga läbi. Aga arvan, et olime tublid, midagi ette heita ei saa,“ rääkis Rannula videointervjuus.

Juhendaja sõnul on Kalev/Cramol Prantsusmaal peetava kordusmatši eel parandamisruumi palju. Kuna finalist selgub kahe mängu punktide liitmisel, on kalevlastel seitsmepunktiline edu, aga seda pole palju. „Prantsusmaal läheb veel raskemaks, seal lastakse jõulisemalt mängida. Ütleme ausalt, seis on 0:0, peame järgmist mängu võitma minema,“ lausus Rannula.