DELFI VIDEO | Artur Konontšuk: enne mängu olin peadpidi WC-s

Sealjuures kohtumise järel istus mees väsinult toolile. „Võttis läbi nii vaimselt kui füüsiliselt. Ma pole päris terve, pidin enne mängu kraadima ja olin peadpidi WC-s. Ma ei tahtnud meeskonda alt vedada. Meil on kaks imelist füsiot, kes andsid mingeid tablette... ma isegi ei tea, mis tablette. Ütlesin: tehke, mis tahate minuga. Tahan, et mul oleks parem,“ möönis Konontšuk, et ta mängis viirushaiguse kiuste.