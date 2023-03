FOTOD | Selver/TalTech võitis Tartu Bigbanki ka teises finaalmängus

Neljandas geimis suutis paremini startida Bigbank, haarates 6:3 edu. Seda suudeti hoida, kuni servijoone taga tegi hea seeria Orav – mitu punkti järjest saadi servi järgselt võrgu kohale põrganud pallidest ja viigini jõut Aru puntkist – 12:12. Orava äss andis kodumeeskonnale 14:12 edu, Šmidl võeti puhkama, Viidalepp tema asemele. Uskumatu äss Rikbergile – 16:12 TalTechile. Lõhmuse rünnak võeti blokiga kinni – 17:12 ja taas time- out. 17:13 tuli Šmidl tagasi platsile, ent TalTech läks oma teed, matšpall saadi seisul 24:18 ning see ka realiseeriti. Geim seega 25:18 ja mäng 3:1.