Neli Eesti triatleeti valiti rahvusvahelisse arendustiimi

Europe Triathlon Development Teami kuulumine annab noortele võimaluse osaleda rahvusvahelistel võistlustel, sest stardinimekirja pääsemine on sel juhul neile kindlustatud. Lisaks toetab arendustiim reisikulude katmise ja majutusega. Tiimil on oma treener ja võimalusel mehhaanik ning koos teiste riikide sportlastega laagerdades on võimalik ühiselt treenida ja silmaringi laiendada.