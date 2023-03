Esapekka Lappi karm avarii tekitas Mehhikos paksu pahandust

Mehhiko ralli juht Gilles Spitallier ütles Dirtfishile, et Lappi avarii tõttu olid mõnda aega elektrita kaks küla.

Õnnetuse järel kiiruskatse peatati. Kõige tähtsam, et keegi sõitjatest vigastada ei saanud.

„Meil ​​oli vihikus ka alternatiivne marsruut, kuid minu arvates oli kõige suurem probleem see, et Gusil ja Adrienil polnud enam autodes tulekustuteid. Seega poleks neil enam sõita lubatud,“ rääkis Emil Lindholm Mehhikos Rallit.fi-le.

WRC Promoteri võistluste juht Simon Larkin rõhutas, et alternatiivsete teede vähesus Mehhiko maapiirkondades on siiani suur probleem.

„Kui me esimest korda Mehhikosse jõudsime, polnud neid teid isegi olemas. Teed ehitati ralli tarbeks, mistõttu alternatiivseid marsruute pole,“ ütles Larkin Dirtfishile. „Muuhulgas mõtlesime Lappi õnnetuse järel oma helikopteri saatmisele, et see oleks saanud uued tulekustutid viia Gusi ja Adrieni autodesse.“