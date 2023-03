Erling Haaland sattus politsei uurimise alla

Pildi autot juhtivast Haalandist koos telefoniga avaldas The Suni kõmufotograaf.

„Võin kinnitada, et GMP (Greater Manchester Police) on sellest pildist teadlik ja uurib asja,“ ütles politsei pressiesindaja Manchester Evening Newsile.

Mobiiltelefoni kasutamine autoroolis on Inglismaal keelatud, mistõttu ootab norralast nüüd 200-naelane ehk umbes 227 euro suurune rahatrahv. Haalandi jaoks on see väga väike summa, sest Norra staarründaja teenib nädalapalgana 375 000 naela (umbes 426 000 eurot).