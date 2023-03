MARTINSONI KOMMENTAAR | ROK on näoga Venemaa poole, aga vaid küljega sõja vastu

Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) soovitus – mitte otsus – lubada, ent samas mitte lubada Venemaa ja Valgevene sportlastel naasta võistlusareenile on tekitanud totaalse segaduse. Starti võiksid tulla kõik venelased ja valgevenelased, küll aga mitte võistkonnad ning need atleedid, kes kuuluvad jõustruktuuridesse või on pooldanud sõda Ukrainas.