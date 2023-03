Dokumendid paljastavad: Abramovitš rahastas salaja Hollandi jalgpalliklubi

Abramovitši seotus tuli päevavalgele dokumentidest, mis lekkisid Küprosel asuvast offshore-teenuse pakkujalt MeritServus`elt. Need andmed paljastavad vähemalt 117 miljoni euro (102,8 miljonit naela) suurust Abramovitši salajast rahastust Vitesse'i ülevõtmiseks. Raha liikus läbi offshore maksuparadiiside.

Hollandi jalgpalliliidu kaks uurimist ei suutnud aga mingeid rahalisi sidemeid Abramovitši ja Vitesse klubi vahel avastada ning nii järeldati, et Venemaa oligarhil ei olnud Vitesse`i juhtimisel mingit mõju.

Täiendavad kahtlused tekkisid 2013. aastal, kui Jordania lahkus ametist ja klubi juhtimise võttis üle Abramovitši teine hea sõber, Vene ärimees Aleksandr Tšigirinski. Vitesse ja Jordania avaldasid sel hetkel, et Tšigirinski oli juba alates 2010. aasta ülevõtmisest klubiga rahaliselt seotud.

Lekkinud dokumentid näitavad, et Abramovitš oli Vitesse`i kulutusi 2015. aasta lõpuks rahastanud laenudega, mille väärtus oli vähemalt 117 miljonit eurot. See oli Vitesse jaoks tohutu investeering, sest klubi kogukäive aastatel 2014–2015 oli 14 miljonit eurot.

Dokumendid tõestavad, et Abramovitši tegevus läks vastuollu Euroopa jalgpalliliidu UEFA reeglitega, mis nõuavad, et üksteise vastu mängivad klubid oleksid üksteisest sõltumatud ning et ükski üksikisik või juriidiline isik ei tohi omada kontrolli või mõju rohkem kui ühe klubi üle, kes osaleb UEFA klubivõistlustel.