Sebastien Loeb: M-Sport pani panused Tänakule. Ma pole kindel, et sel aastal WRC-s võistlen

Loeb lisas, et nii hakkas ta üha rohkem keskenduma teistele võistlussarjadele. „Olukord ja ajastus pole enam see sama,“ rääkis rallilegend. „Dakari ralli eel olin kõikidele pakkumistele avatud, nüüd on minu kalender üsna tihe.“

M-Sporti omanik Malcolm Wilson rääkis veebruaris DirtFishile, et põhirõhk on Tänaku maailmameistriks aitamisel. „Kindlasti tahaksin teda meiega võistlemas näha, kui leiame viisi, kuidas osa rallisid teha,“ rääkis Wilson toona Loebist. „Minu peamine rõhk läheb sellele, et saada Ott olukorda, kus ta on 100% õnnelik.“