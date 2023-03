KUULA | Rauno Loit: juba järgmisel taliolümpial võib kahevõistluses eestlaste jaoks üks distants juures olla

Kui keegi on Eestis kahevõistluse telgitagustega kursis, siis Loidist kompetentsemat inimest väga võtta pole. Tema enda taust on samuti kahevõistlus ja suusahüpped, lõpetanud Audentese spordigümnaasiumi Otepää filiaali ning esindanud Eestit nii Euroopa noorte taliolümpiafestivalil kui ka universiaadidel. Aga, tippsportlaseks ei kasvanud, jõudis hoopis ala arendamise ja juhtimise juurde.

Alles eelmisel aastal ähvardasid rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) juhtfiguurid kahevõistlust olümpiamängudelt välja sõeluda. Rauno Loit selgitab üksikasjalikult, mis põhjustel see teema niivõrd jõuliselt esile kerkis. Suurte traditsioonidega ala jäi olümpiaprogrammi, aga ROK vähendas osalejate kvooti. Meie vaates see võib-olla ei olegi liiga halb, vähemalt hetkel, kuna see võib tähendada meeskonnavõistluse asendamist tiimsprindiga.

Kui palju ikkagi maksab Kristjan Ilvese üks hooaeg Norra koondise juures? Ei tasu arvata, et kõik saab tasutud viisaka käitumise ning malbe naeratusega. Kaugel sellest. Üks pool müüb teadmisi ja tänapäevast tippspordi taustsüsteemi, teine pool ostab ehk maksab kogu selle kupatuse kinni. Me räägime kuuekohalisest numbrist.

Kas siis on võimalik, et eduka murdmaasuusatamise MK-sprindietapi valguses tuuakse suusasõidud Tallinnasse, Lauluväljakule? Rauno Loit arvab, et seda lõpuni välistada ei saa, vähemalt viimase võistluspäeva valguses, kui tiimid peaks nii või naa Tallinnasse tulema, koju reisimise eesmärgil. Aga jah, pigem kõlab see jutt ilusana teoorias, praktilisest aspektist mitte nii väga.