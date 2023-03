Kalev/Cramo tänase eurovastase ühel põhimängijal tuvastati hiljuti kasvaja: eelistan kodus istumise asemel korvpalli edasi mängida

Intervjuus UK Daily Newsile rääkis 210 cm pikk prantslane olukorrast lähemalt. „Füüsiliselt erilisi sümptomeid mul pole. Paar nädalat tagasi tundsin ühel munandil kühmu ning algselt arvasin, et see pole midagi. Möödunud nädalavahetusel otsustasin siiski uroloogi juurde minna,“ meenutas ta. „Tulemuse järel pöördus mu päev pea peale: erinevad uuringud, veretestid jne.“

Tillie tõdes, et diagnoos tuli korvpallihooaja mõttes veel eriti halval ajal, sest ees ootavad otsustavad mängud, aga tervis on kõige tähtsam. „Hea märk on see, et uuringute tulemused on päris lubavad. Kasvaja pole veel kuskile levima hakanud,“ märkis ta.