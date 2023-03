Spordimaailma kõige suuremaks küsimuseks on see, kas agressorriikide Venemaa ja Valgevene sportlased lubatakse tuleval aastal Pariisi olümpiale. Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) astub selleks jõulisi samme. Samas on väga suur hulk riike ja sportlasi selle vastu.