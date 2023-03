0:2 kaotusseisust välja tulnud Pärnu ikkagi kaotas ja Võru Barrust lahutab medalist üks võit

Pärnus toimunud seeria teine mäng oli nauditav – Võru meeskond võitis kaks esimest geimi üsna veenvalt (25:21 ja 25:23) ja ilma, et Toomas Jasmini hoolealused ülemäära vastupanu oleks osutanud, kirjutab Volley.ee . Ent selg vastu seina olukorras ehk 0:2 kaotusseisus leidis Pärnu samuti uue energia ja ärkas justkui ellu. Kaks järgmist vaatust võitis Pärnu 25:23 ja 25:18. Nii pidi võitja selguma viiendas vaatuses.

Seal viisid Võru liidri Matthew Slivinski järjestikused punktid Võru 6:2 juhtima ja sellest Pärnu enam ei kosunud. Geim läks Võrule tulemusega 15:8 ja mängu võitis Oliver Lüütsepa juhendatav meeskond seega 3:2 (25:21, 25:23, 23:25, 18:25, 15:8) . Nii on Võrul võimalus seeria lõpetada ja klubi ajaloo esimene pronks võita laupäeval, 1. aprillil kodusaalis.

Vastuvõtul oli parem Pärnu: 58% vs 49%; rünnakuid realiseeris paremini Võru: 40% vs 39%, blokis oli 12 vs 11 parem Võru ja servil lõi Võru 6 ning Pärnu 1 ässa.