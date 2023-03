Lapseootel Therese Johaugi rasked jõusaalitreeningud tekitasid hotellikülalistes imestust

„Kas sa nägid seda rasedat naist jõusaalis? Ta treenis ülimalt kõvasti. Ma arvan, et ta on nii elevil, et laps varsti sünnib,“ ütles üks hotellikülaline Rootsi väljaandele Expressen.

„Rasedana treenimisega on seotud palju eelarvamusi, kuid rase naine ei ole haige. Tuleb lihtsalt tegutseda läbimõeldult ja jälgida oma sooritust. Peab ka aru saama, et olen teistest erinevas olukorras. Olen nii palju aastaid treeninud ja täiesti teistsuguses füüsilises seisus kui teised,“ ei näe Johaug jõusaalitreeningutes midagi erilist.

34-aastane norralanna lõpetas oma ülieduka sportlaskarjääri möödunud kevadel. Ekssuusataja tunnistab, et olukorraga, kus ta pole enam tippvormis, on olnud keeruline kohaneda.

„See on olnud vaimselt raske. Keha reageerib treeningule hoopis teistmoodi, kui olen harjunud. On tunne, et keha pole enam see, mis ta oli – ja siis ma pettun. Olen harjunud, et mu keha on tippseisus,“ ütleb Johaug.